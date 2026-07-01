Predsednica Republike Slovenije
Človekovo dostojanstvo v nas, dostojanstvo za vse, dostojanstvo okolju, ki nas obdaja.
Aktualno
-
Pojasnilo Urada predsednice Republike Slovenije glede prometne nesreče
-
Sedem desetletij solidarnosti, skupnosti in brezskrbnih počitnic otrok v Punatu
-
Računsko sodišče: Urad predsednice Republike Slovenije v letu 2024 v vseh pomembnih pogledih posloval v skladu s predpisi
-
Z opozicijo in Resnico o doseganju soglasja pri ključnih razvojnih vprašanjih ter varovanju demokratičnih procesov